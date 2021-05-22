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​Гвардиола: «В 72 года поеду тренировать в Италию и попрошу Баджо войти в мой штаб»

22 Мая 2021, 14:29,

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола в интервью Il Corriere dello Sport поговорил о Роберто Баджо, с которым они пересекались в «Брешии». В настоящее время Баджо далёк от мира футбола - он живёт в деревне со своей семьёй.

«Мы живём в обществе, где люди хотят признания от других людей, которые находятся далеко, а не любви от близких. Баджо другой. Он предпочитает любовь родственников нахождению в центре внимания. Мы все, люди, живём ради того, что происходит снаружи, забывая о себе. Баджо предпочитает свою внутреннюю жизнь, свою семью, буддизм и наслаждение мелочами.

Когда мне будет 72 года, я поеду тренировать в Италию и попрошу Баджо стать моим ассистентом. Я постараюсь вернуть его в мир футбола. Но убедить Баджо невозможно. Только он решает», - сказал Гвардиола.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Манчестер Сити, Хосеп Гвардиола, Роберто Баджо
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