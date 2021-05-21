Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Липпи: «Милан», «Наполи» и «Ювентус» выздоровели»

21 Мая 2021, 22:44,

Известный тренер Марчелло Липпи высказался о борьбе за лигочемпионские места в Серии А.

«Очень жаль, что кому-то не удастся выйти в Лигу чемпионов. Некоторые команды здорово играют в последних матчах. Посмотрите на «Милан», «Наполи», «Ювентус» - все они выздоровели.

Если все победят, то «Ювентус» не попадет в Лигу чемпионов. У «Аталанты» есть возможность финишировать на втором месте после поражения в финале Кубка Италии, но матч против «Милана» будет сложным», - цитирует Липпи TMW.

Перед последним туром «Ювентус» занимает лишь пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии, конкурентами туринцев в борьбе за Лигу чемпионов являются «Милан» и «Наполи».

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Ювентус, Милан, Наполи, Марчелло Липпи
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