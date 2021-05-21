Раньери уходит из «Сампдории»

Известный итальянский тренер Клаудио Раньери заявил о том, что завершает сотрудничество с «Сампдорией». Его контракт с командой из Генуи рассчитан до конца текущего сезона. Sky Sport сообщает, что в «Сампдории» пытались продлить контракт с Раньери, но переговоры, которые велись на протяжении нескольких месяцев, не увенчались успехом. Согласно информации источника, причина отказа опытного тренера не лежит в финансовой плоскости, Раньери не согласен со стратегией развития клуба.

Клаудио Раньери 69 лет, два с половиной сезона назад он заменил на тренерском мостике «Сампдории» Эусебио ди Франческо. Его преемником может стать Деян Станкович.