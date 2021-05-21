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​Райола предложил «Барселоне» подписать Доннарумму

21 Мая 2021, 13:44,

Известный агент Мино Райола предложил президенту «Барселоны» Жоану Лапорте подписать в летнее трансферное окно голкипера Джанлуиджи Доннарумму. При этом, как пишет издание AS, агент предупредил Лапорту о том, что 22-летний футболист останется в «Милане» в случае выхода команды в Лигу чемпионов.

Уточняется, что Райола предлагает Райоле схему, которая улучшит финансовые дела «Барселоны». Речь идёт о продаже Марка-Андре тер Штегена и бесплатном подписании Джанлуиджи Доннаруммы как свободного агента.

Стоит сказать, что переговоры по новому контракту Джанлуиджи Доннаруммы с «Миланом» стоят на паузе, ведь игрок хочет выступить в Лиге чемпионов в следующем сезоне.   

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Барселона, Милан, Мино Райола, Трансферы футбола - лето 2021, Джанлуиджи Доннарумма, Жоан Лапорта
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Комментарии (1)
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Evgen 86
21 Мая 2021, 15:25

Райола предлагает Райоле исправьте) вот вообще он не нужен Барселоне тем более с таким агентом.

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