Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Кокорин должен сыграть против «Кротоне»

21 Мая 2021, 11:35,

В субботу «Фиорентина» проведёт заключительный матч сезона против «Кротоне». Как сообщает fiorentinanews.com, наставник «фиалок» Джузеппе Якини может должен предоставить игровое время Александру Кокорину и другим игрокам, которые получали меньше игровой практики.

Александр Кокорин, напомним, в последний раз выходил на поле в чемпионате Италии ещё в начале весны. Затем он получил повреждение, от которого долго восстанавливался. Не так давно Кокорин вернулся в общую группу и трижды проходил в заявку команды на игру, но на поле не появлялся.

Александр Кокорин в Серии А пока что не забивал и не делал результативных передач.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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