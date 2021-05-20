Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Президент «Беневенто» заставит игроков пересечь всю Италию на автобусе

20 Мая 2021, 21:25,

Президент «Беневенто» Оресте Вигорито решил наказать футболистов, которые провалили концовку сезона, вылетев из Серии А, поездкой на автобусе на заключительный матч чемпионата Италии против «Торино». Об этом сообщает Calciomercato. Все бы ничего, но Беневенто и Турин расположены на противоположных концах сухопутной Италии. Предполагается, что расстояние в 900 км автобус проедет за 12 часов.

Добавим, что после первой половины сезона команда шла на 10-м месте, но во втором круге смогла победить лишь однажды, семь раз сыграла вничью и в 10 матчах потерпела поражение. Единственная победа была добыта как раз в Турине, над «Ювентусом» (1:0), единственный гол тогда забил арендованный у ЦСКА Адольфо Гайч.

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Беневенто
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