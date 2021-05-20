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Журналист из Флоренции: «Кандидатура Тедеско прямо сейчас едва ли рассматривается»

20 Мая 2021, 16:22,

Артуро Леончини, журналист из Флоренции близкий к клубу, в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», оценил вероятность появления Доменико Тедеско в «Фиорентине».

- Да, действительно в газетах писали, что Тедеско является претендентом на пост главного тренера «Фиорентины».  Не секрет, что Тедеско - поклонник «Фиорентины»,  но думаю, что в первую очередь такие слухи родились потому, что Тедеско родился в Калабрии, на юге Италии, там же, где родился президент команды Рокко Комиссо. Он следил за успехами своего земляка. Но сейчас основным кандидатом на пост главного тренера является Паулу Фонсека.  Еще недавно мы были уверены, что клуб возглавит Дженнаро Гаттузо,  но теперь назначение Фонсеки более вероятно. Остальные кандидаты, например, Тедеско, Руди Гарсия или Марселино прямо сейчас едва ли рассматриваются.

Сергей Румянцев

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Фиорентина, Доменико Тедеско, Артуро Леончини
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