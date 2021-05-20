​Буффон готов остаться в футболе ради сумасшедшего проекта

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20 Мая 2021, 13:45,
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После завоевания Кубка Италии голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поговорил о своём будущем. Ранее вратарь объявлял, что покинет туринский клуб в конце сезона.
«Всё когда-то должно заканчиваться. Мне 43 года. Если делать выбор, то это должно быть что-то нестандартное, странное или даже сумасшедшее. Я играю в футбол так долго, потому что эта маленькая искорка безумия позволяла мне не устанавливать никаких ограничений.
Я счастлив, когда могу мечтать и заряжаться новыми горизонтами, новыми проектами и новыми целями. Я могу не побеждать, мне это не интересно. Я никогда не играл в футбол ради трофеев. Я играл, чтобы путешествовать и бросать вызов самому себе», - сказал Буффон RAI Sport.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон