Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Буффон готов остаться в футболе ради сумасшедшего проекта

20 Мая 2021, 13:45,

После завоевания Кубка Италии голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поговорил о своём будущем. Ранее вратарь объявлял, что покинет туринский клуб в конце сезона.

«Всё когда-то должно заканчиваться. Мне 43 года. Если делать выбор, то это должно быть что-то нестандартное, странное или даже сумасшедшее. Я играю в футбол так долго, потому что эта маленькая искорка безумия позволяла мне не устанавливать никаких ограничений.

Я счастлив, когда могу мечтать и заряжаться новыми горизонтами, новыми проектами и новыми целями. Я могу не побеждать, мне это не интересно. Я никогда не играл в футбол ради трофеев. Я играл, чтобы путешествовать и бросать вызов самому себе», - сказал Буффон RAI Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон
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