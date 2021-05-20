​Буффон готов остаться в футболе ради сумасшедшего проекта

После завоевания Кубка Италии голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон поговорил о своём будущем. Ранее вратарь объявлял, что покинет туринский клуб в конце сезона.

«Всё когда-то должно заканчиваться. Мне 43 года. Если делать выбор, то это должно быть что-то нестандартное, странное или даже сумасшедшее. Я играю в футбол так долго, потому что эта маленькая искорка безумия позволяла мне не устанавливать никаких ограничений.

Я счастлив, когда могу мечтать и заряжаться новыми горизонтами, новыми проектами и новыми целями. Я могу не побеждать, мне это не интересно. Я никогда не играл в футбол ради трофеев. Я играл, чтобы путешествовать и бросать вызов самому себе», - сказал Буффон RAI Sport.