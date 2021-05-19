Тедеско - кандидат на пост главного тренера «Фиорентины»

Бывший наставник московского «Спартака» претендует на должность главного тренера «Фиорентины».

Итальянский клуб рассматривает в качестве нового менеджера сразу четырёх специалистов - Дженнаро Гаттузо, Пауло Фонсеку, Марселиньо и Доменико Тедеско. Гаттузо и Марселиньо ещё заняты в «Наполи» и «Атлетике», тогда как Тедеско и Фонсека находятся в поиске работы. Об этом говорится в информации La Nazione.

По завершении сезона 2020/21 Тедеско покинул московский «Спартак», но не отрицал, что однажды может вернуться. Тедеско вывел «красно-белых» в квалификацию Лиги чемпионов, заняв с командой второе место в турнирной таблице.