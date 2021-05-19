Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
1

Тедеско - кандидат на пост главного тренера «Фиорентины»

19 Мая 2021, 21:22,

Бывший наставник московского «Спартака» претендует на должность главного тренера «Фиорентины».

Итальянский клуб рассматривает в качестве нового менеджера сразу четырёх специалистов - Дженнаро Гаттузо, Пауло Фонсеку, Марселиньо и Доменико Тедеско. Гаттузо и Марселиньо ещё заняты в «Наполи» и «Атлетике», тогда как Тедеско и Фонсека находятся в поиске работы. Об этом говорится в информации La Nazione. 

По завершении сезона 2020/21 Тедеско покинул московский «Спартак», но не отрицал, что однажды может вернуться. Тедеско вывел «красно-белых» в квалификацию Лиги чемпионов, заняв с командой второе место в турнирной таблице. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Доменико Тедеско
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
1
Super fanat
19 Мая 2021, 22:10

Хорошее место для него! Удачи! Пока он на слуху, надо пользоваться даже такими предложениями и строить новые команды. Ему всего лишь нужен опыт, а светлая голова уже есть.

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Спартак» отыграл два мяча в Грозном и сохранил путёвку в Лигу чемпионов
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
«Атлетико» едва не упустил первое место, «Реал» борется до конца, «Барселона» сдалась
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
ВАР не пощадил Тухеля: «Лестер» превозмог «Челси» в финале Кубка Англии и обрёл первый трофей за пятилетку
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
Криштиану Роналду признает, что больше не звезда
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам
«Милан» не смог забить «Кальяри» на радость конкурентам


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола