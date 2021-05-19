Тедеско - кандидат на пост главного тренера «Фиорентины»

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19 Мая 2021, 21:22,
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Бывший наставник московского «Спартака» претендует на должность главного тренера «Фиорентины».
Итальянский клуб рассматривает в качестве нового менеджера сразу четырёх специалистов - Дженнаро Гаттузо, Пауло Фонсеку, Марселиньо и Доменико Тедеско. Гаттузо и Марселиньо ещё заняты в «Наполи» и «Атлетике», тогда как Тедеско и Фонсека находятся в поиске работы. Об этом говорится в информации La Nazione.
По завершении сезона 2020/21 Тедеско покинул московский «Спартак», но не отрицал, что однажды может вернуться. Тедеско вывел «красно-белых» в квалификацию Лиги чемпионов, заняв с командой второе место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
|Теги: Спартак Москва, Фиорентина, Доменико Тедеско
Хорошее место для него! Удачи! Пока он на слуху, надо пользоваться даже такими предложениями и строить новые команды. Ему всего лишь нужен опыт, а светлая голова уже есть.