Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Симоне Индзаги: «Обидно за брата»

19 Мая 2021, 08:27,

Во вторник вечером в перенесённом матче Серии А «Лацио» и «Торино» сыграли вничью (0:0). Благодаря этому результату туринские «быки» сохранили прописку в элитном дивизионе, а «Беневенто», который тренирует Филиппо Индзаги, вылетел в Серию Б. Симоне Индзаги дал комментарий после того, как не смог помочь своему брату.

«Мне обидно за моего брата, но мы выложились на полную. Мы решили задачу с выходом в еврокубки, но все равно изо всех сил старались обыграть «Торино». Обе команды сражались до 95-й минуты.

Это был очень долгий и сложный сезон. Теперь нас ждёт последний матч, и я должен посмотреть, кто у нас остался в распоряжении на фоне травм и дисквалификаций», - сказал Индзаги на пресс-конференции.

Отметим, что в последнем туре «Торино» сыграет против «Беневенто», и если бы «Лацио» победил во вторник, то команда Филиппо Индзаги имела бы шансы остаться в элитном дивизионе.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Филиппо Индзаги, Беневенто, Симоне Индзаги
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