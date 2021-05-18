Что хранится в гаражах у Роналду: Огромная коллекция авто Криша

Криштиану Роналду – не только один из самых титулованных спортсменов мира, но ещё и один из самых богатых. На неделе всех взбудоражила новость о том, что португалец начал вывозить свой огромный автопарк из Турина. Вероятность ухода Роналду из «Ювентуса» всё выше и выше. Но сегодня мы поговорим не о его карьере, а о его машинах. Так какие же тачки есть у Криша? Давайте смотреть и немного завидовать.

BUGATTI CHIRON и VEYRON

Эти машины считаются самыми дорогими в коллекции Роналду. Вы все помните то видео, в котором Роналду соревнуется с Bugatti в скорости, понятно, что с этой машиной не справится никто. Её максимальная скорость – почти 500 километров в час. Широн в настоящий момент является одной из самых дорогих тачек в мире, она стоит почти 3 миллиона долларов! Вейрон уже старая модель, стоит какие-то жалкие 1,3 миллиона.

LAMBORGHINI AVENTADOR LP 700-4

Португальцу нравятся не только золотые мячи и бутсы, но и золотые машины. Спорткар, который может разгоняться до 349 километров в час, стоит более 400 тысяч долларов. И да, он золотого цвета.

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MASERATI GRANCABRIO

Криштиану обожает итальянский автопром. Комфортабельный кабриолет он купил в 2021-м году всего за 355 тысяч долларов. Когда хочется немного подышать туринским воздухом, наслаждаясь рёвом мощнейшего мотора.

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FERRARI 599 GTO

Всего в коллекции Роналду насчитывается как минимум три «Феррари», и 599-я – самая «экстремальная среди них. Создали этого автомобильного произведения искусства утверждают, что машинка разгоняется до сотки за 3,3 секунды, при этом является одной из самых комфортных в своём классе.

MERCEDES BENZ GLE63S AMG

Не только итальянцами едиными, у Криша есть и немцы, да ещё какие. Этот GLE одновременно проходим как танк, но при желании может разогнаться не хуже спорткара. А цена на фоне остальных машинок не так и велика – 115 тысяч долларов.

MERCEDES BENZ G-WAGON BRABUS

На свое 35-летие Роналду получил подарок от свой девушки Джорджина Родригес такой огромный семейный автомобиль, который обошёлся ей как минимум в 650 тысяч долларов.

RANGE ROVER SPORT

Есть в коллекции Роналду и ещё одна большая машина. Несколько раз Криша замечали у тренировочной базы в Турине на «Рэндж Ровере». Его цена куда скромнее – всего 120 тысяч долларов.

ASTON MARTIN DB9

Роналду практически Джеймс Бонд среди футболистов, и как ему обойтись без «Астон Мартина»? 540 лошадок и мотор V-12 – настоящий образец стиля и мощи. Стоит такая прелесть чуть больше 200 тысяч долларов.

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BENLEY GT SPEED

Ещё один «британец» в коллекции Криша. Роналду за рулём этой машины видели нечасто, хотя она как минимум не хуже того же «Астон Мартина». Да и стоит примерно также.

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ROLLS ROYCE PHANTOM

«Роллс Ройс» уже долгие годы является синонимом люксового авто. Свой «Фантом» Роналду купил ещё в 2008 году, и до сих он находится в коллекции португальца. Тогда он заплатил за него полмиллиона долларов.

AUDI R8

На фоне остальных машин «Ауди» смотрится, прямо скажем, бюджетным вариантом, но по словам самого Роналду эта машина близка своей неприхотливостью и удобством.

CHEVROLET CAMARO

Самая дешёвая из всех машин Роналду. Он купил её всего за 35 тысяч фунтов в 2016-м году. Интересно, что Криш позиционирует эту машину как семейный автомобиль.

БОНУС – BUGATTI CENRODIECI

Эту машину ещё не выпустили, но Криштиану Роналду уже забронировал её за собой. Всего будет выпущено ровно 10 таких Bugatti. Каждая будет стоить 8 миллионов евро. 16-цилиндровый мотор способен разгонять эту пушку до 100 километров в час за 2.4 секунд, а до 200 – за 6.1.

Но её придётся подождать до 2022 года.

Поверьте, это далеко не единственные автомобили в коллекции Криштиану. Поговаривают, что всего их более пятидесяти. Ждем, что когда-нибудь он откроет музей собственных авто.