​Роналду попросили оценить Холанна и Мбаппе

Эра Криштиану Роналду и Лионеля Месси постепенно завершается, на сцену выходят новые футбольные герои. На мероприятии LiveScore Роналду попросили оценить таких талантливых футболистов, как Килиан Мбаппе и Эрлинг Холанна.

«Трудно выбрать только одного игрока и сказать, что он будет лучшим. Но за новым поколением игроков, таких как Эрлинг Холанн и Килиан Мбаппе, будет интересно наблюдать.

Некоторые футболисты могут провести один или два отличных сезона. Но по-настоящему великие игроки – это те, кто продолжает делать это сезон за сезоном, что непросто. За этим стоит много тяжёлой работы и большая отдача», - цитирует Роналду Goal.com.