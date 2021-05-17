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«Рома» хочет продлить контракт с Дарбо

17 Мая 2021, 22:19,

«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Эбрима Дарбо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство римлян уже начало работать над продлением соглашения с Дарбо. Отмечается, что интерес к молодому футболисту проявляют клубы из Англии.

19-летний полузащитник сыграл четыре матча за «Рому» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, но голевыми действиями не отметился. Контракт Дарбо с римским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в сто тысяч евро. Эбрима выступает за «Рому» с января 2019 года.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Рома, Эбрима Дарбо
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