«Рома» хочет продлить контракт с Дарбо

«Рома» хочет продлить контракт с полузащитником Эбрима Дарбо.

Как сообщает La Gazzetta dello Sport, руководство римлян уже начало работать над продлением соглашения с Дарбо. Отмечается, что интерес к молодому футболисту проявляют клубы из Англии.

19-летний полузащитник сыграл четыре матча за «Рому» в нынешнем сезоне чемпионата Италии, но голевыми действиями не отметился. Контракт Дарбо с римским клубом рассчитан до 30 июня 2023 года, а его трансферная стоимость по версии авторитетного портала Transfermarkt оценивается в сто тысяч евро. Эбрима выступает за «Рому» с января 2019 года.