Ди Канио – о Моуринью в «Роме»: «Глупо говорить, что в последнее время он работал успешно»

Бывший итальянский нападающий Паоло ди Канио высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».

«Я понимаю, что многие не хотят идти против Моуринью, но глупо говорить, что в последнее время он работал успешно. Его уволили из «Тоттенхэма», а все считают, что он здорово справлялся с работой.

Да, конечно, он выиграл всё с «Интером», но это было десять лет назад, сейчас всё изменилось», - цитирует ди Канио Sky Calcio Club.

Отметим, что Моуринью возглавит римский клуб по окончании сезона, главным тренером «Ромы» на данный момент является Паулу Фонсека, интерес к которому проявляет «Зенит».