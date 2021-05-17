Ди Канио – о Моуринью в «Роме»: «Глупо говорить, что в последнее время он работал успешно»

|
17 Мая 2021, 20:53,
|
|
Бывший итальянский нападающий Паоло ди Канио высказался о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера «Ромы».
«Я понимаю, что многие не хотят идти против Моуринью, но глупо говорить, что в последнее время он работал успешно. Его уволили из «Тоттенхэма», а все считают, что он здорово справлялся с работой.
Да, конечно, он выиграл всё с «Интером», но это было десять лет назад, сейчас всё изменилось», - цитирует ди Канио Sky Calcio Club.
Отметим, что Моуринью возглавит римский клуб по окончании сезона, главным тренером «Ромы» на данный момент является Паулу Фонсека, интерес к которому проявляет «Зенит».
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Жозе Моуринью, Паоло Ди Канио