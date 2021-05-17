Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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​Лотито должен продать «Лацио» или «Салернитану» до 25 июня

17 Мая 2021, 17:27,

У Клаудио Лотито есть чуть более пяти недель, чтобы уладить конфликт интересов. Он возник после того, как «Салернитана», которой владеет Лотито, впервые за 23 года повысилась в классе до Серии А. В элитном дивизионе запрещена ситуация, при которой два клуба имеют одного владельца, поэтому Лотито придётся в обозримом будущем продать «Лацио» или «Салернитану». Как сообщает Football Italia, в Федерации футбола Италии установили дедлайн – 25 июня. Если к этой дате Клаудио не продаст один из клубов, «Салернитане» откажут в регистрации для участия в сезоне Серии А.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Лацио, Клаудио Лотито, Салернитана
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