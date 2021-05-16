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Якини объявил об уходе с поста главного тренера «Фиорентины» по окончании сезона

16 Мая 2021, 17:42,

Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини объявил об уходе из клуба по окончании сезона.

«Вчера после теоретического разбора команда подарила мне футболку клуба с надписью: «Спасибо, Беппе». Парни аплодировали мне. Мы стали лучше в этом сезоне и смогли сохранить прописку в Серии А, выполнив главную цель. Никогда не забуду такое прощание команды со мной.

Мог ли я остаться ещё на год? Важно уметь вовремя расстаться. «Фиорентина» начнет новый путь. Я чувствую себя хорошо в клубе, выступал за него, будучи футболистом, у меня есть привязанность к «Фиорентине», - цитирует Якини DAZN.

«Фиорентина» занимает 13-е место в Серии А.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Фиорентина, Джузеппе Якини
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