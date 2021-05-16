«Фиорентина» в меньшинстве проиграла «Наполи», Кокорину снова не дали сыграть

В матче предпоследнего тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Наполи» и ничего не смогла поделать с атакой противника. «Фиалки» остались в меньшинстве в начале второго тайма и сразу пропустили гол после удара с 11 метров и добивания от Лоренцо Инсинье. Спустя 10 минут Пётр Зелиньски снял все вопросы о победителе - 2:0.

«Наполи» вышел на третье место. Российский игрок «Фиорентины» Александр Кокорин провел 90 минут на скамейке запасных.