Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Фиорентина» в меньшинстве проиграла «Наполи», Кокорину снова не дали сыграть

16 Мая 2021, 15:29,

В матче предпоследнего тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Наполи» и ничего не смогла поделать с атакой противника. «Фиалки» остались в меньшинстве в начале второго тайма и сразу пропустили гол после удара с 11 метров и добивания от Лоренцо Инсинье. Спустя 10 минут Пётр Зелиньски снял все вопросы о победителе - 2:0.

«Наполи» вышел на третье место. Российский игрок «Фиорентины» Александр Кокорин провел 90 минут на скамейке запасных.

Протокол игры  
Фиорентина 0:2 Наполи
    57' Инсинье Лоренцо (0:1)
    67' Зелиньски Пётр (0:2)
Терраччиано Пьетро Миленкович Никола   31' Песселья Херман   80' Касерес Мартин   49' Венути Лоренцо Бонавентура Джакомо   77' (Кальехон Хосе (   77') Пульгар Эрик Кастровилли Гаэтано   61'   66' (Роша Игор II (   66') Бираги Кристиано   66' (Эйссерик Валентин (   66') Влахович Душан Рибери Франк   43'   83' (Куаме Кристиан (   83')
Запасные: Монтьель Кристобаль Кокорин Александр Оливера Максимильяно Мартинес Лукас II Валеро Борха Дронговски Бартломей   56' Рикко Якопо Баррека Антонио
Мерет Алекс Ди Лоренцо Джованни Манолас Костас Ррахмани Амир   21' Хюсай Эльсейд   52' Фабиан Руис Бакайоко Тьемуэ Политано Маттео   77' (Лосано Ирвинг (   77') Зелиньски Пётр   76' (Мертенс Дрис (   76') Инсинье Лоренцо Осимхен Виктор   84' (Петанья Андреа (   84')
Запасные: Оспина Давид Зедадка Карим Руй Мариу Контини Никита   68' Демме Диего Костанцо Давиде Лабриола Валерио Giuseppe D'Agostino Элмас Эльиф
16 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).

 

Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Наполи, Фиорентина
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Комментарии (8)
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2
Misha_diablo_football
16 Мая 2021, 19:53

ЛЕ однозначно плачет по Ювентусу, эх жалко их такой клуб будет играть во второсортном еврокубковом турнире...

0
Allegro
16 Мая 2021, 20:51

И что самое обидное для Юве - то, что все эти команды, которые войдут в топ-4 по своему потенциалу и рядом с ними не валялись. Аталанта, Наполи и Милан сейчас в самом лучшем своем состоянии идут ноздря в ноздрю с Юве, который находится в своем довольно таки хреновом состоянии. И все дело, имхо, в тренере. Будь тут хотя бы Сарри, то Юве их, как говорится, одной левой. Но угораздило руководство Юве поставить абсолютно неопытного тренера - где у них голова была - не понимаю.
А теперь, в результате непопадания в ЛЧ, как говорил на днях Виери, вполне могут разбежаться ведущие футболисты - и склеивать Юве обратно будут долго и нудно, а могли бы запросто опять год за годом чемпионства штамповать если бы прошли в топ-4, но этого не будет почти наверняка.

1
Allegro
16 Мая 2021, 18:14

В результате ничьей Беневенто и Кротоне Кальяри гарантировал себе место в элите на следующий сезон и, значит, в сегодняшнем матче с Миланом будет не мотивирован. Шансы Юве на топ-4 теперь, имхо, просто микроскопические.

3
ингерман
16 Мая 2021, 16:14

ай потому и проиграли шо какору не выпустили.. )))

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0
Alex1972
16 Мая 2021, 15:45

С рапрастертыми объятиями ЛЕ ждет добивалдуса... Отлично!!!... К чему шел петух - туда и пришел - к позору.... Хе-хе...

3
Allegro
16 Мая 2021, 15:41

Шансы Ювентуса тают на глазах. Наполи нужно в последнем туре обыграть на своем поле абсолютно немотивированную Верону, а Милану нужно одержать хотя бы одну победу в двух оставшихся матчах - сегодня хотя и с мотивированным и набравшим ход Кальяри, который уже 6 матчей не проигрывает - но все-таки Милан в любом случае выше классом и игра на поле миланцев, а в последнем туре у Милана игра с решившей уже свои турнирные задачи Аталантой. Хз - тут возможен и коллективный слив Юве - слишком уж они уже достали всех обитателей Серии своей гегемонией.

0
HG2017
16 Мая 2021, 16:37

Вся надежда на Лёху!!

0
Allegro
16 Мая 2021, 17:20

Если сегодня Милан выиграет, то его помощь уже не понадобится.

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