«Фиорентина» в меньшинстве проиграла «Наполи», Кокорину снова не дали сыграть

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16 Мая 2021, 15:29,
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В матче предпоследнего тура чемпионата Италии «Фиорентина» принимала «Наполи» и ничего не смогла поделать с атакой противника. «Фиалки» остались в меньшинстве в начале второго тайма и сразу пропустили гол после удара с 11 метров и добивания от Лоренцо Инсинье. Спустя 10 минут Пётр Зелиньски снял все вопросы о победителе - 2:0.
«Наполи» вышел на третье место. Российский игрок «Фиорентины» Александр Кокорин провел 90 минут на скамейке запасных.
Протокол игры
|Фиорентина
|0:2
|Наполи
|57' Инсинье Лоренцо (0:1)
|67' Зелиньски Пётр (0:2)
Терраччиано Пьетро • Миленкович Никола • 31'Песселья Херман • 80'Касерес Мартин • 49'Венути Лоренцо • Бонавентура Джакомо 77' ( Кальехон Хосе ( 77') • Пульгар Эрик • Кастровилли Гаэтано 61' 66' ( Роша Игор II ( 66') • Бираги Кристиано 66' ( Эйссерик Валентин ( 66') • Влахович Душан • Рибери Франк 43' 83' ( Куаме Кристиан ( 83')
Запасные: Монтьель Кристобаль • Кокорин Александр • Оливера Максимильяно • Мартинес Лукас II • Валеро Борха • Дронговски Бартломей • 56'Рикко Якопо • Баррека Антонио
Мерет Алекс • Ди Лоренцо Джованни • Манолас Костас • Ррахмани Амир • 21'Хюсай Эльсейд • 52'Фабиан Руис • Бакайоко Тьемуэ • Политано Маттео 77' ( Лосано Ирвинг ( 77') • Зелиньски Пётр 76' ( Мертенс Дрис ( 76') • Инсинье Лоренцо • Осимхен Виктор 84' ( Петанья Андреа ( 84')
Запасные: Оспина Давид • Зедадка Карим • Руй Мариу • Контини Никита • 68'Демме Диего • Костанцо Давиде • Лабриола Валерио • Giuseppe D'Agostino • Элмас Эльиф
16 мая. Стадион "Артемио Франки" (Флоренция).
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Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Наполи, Фиорентина
ЛЕ однозначно плачет по Ювентусу, эх жалко их такой клуб будет играть во второсортном еврокубковом турнире...
И что самое обидное для Юве - то, что все эти команды, которые войдут в топ-4 по своему потенциалу и рядом с ними не валялись. Аталанта, Наполи и Милан сейчас в самом лучшем своем состоянии идут ноздря в ноздрю с Юве, который находится в своем довольно таки хреновом состоянии. И все дело, имхо, в тренере. Будь тут хотя бы Сарри, то Юве их, как говорится, одной левой. Но угораздило руководство Юве поставить абсолютно неопытного тренера - где у них голова была - не понимаю.
А теперь, в результате непопадания в ЛЧ, как говорил на днях Виери, вполне могут разбежаться ведущие футболисты - и склеивать Юве обратно будут долго и нудно, а могли бы запросто опять год за годом чемпионства штамповать если бы прошли в топ-4, но этого не будет почти наверняка.
В результате ничьей Беневенто и Кротоне Кальяри гарантировал себе место в элите на следующий сезон и, значит, в сегодняшнем матче с Миланом будет не мотивирован. Шансы Юве на топ-4 теперь, имхо, просто микроскопические.
ай потому и проиграли шо какору не выпустили.. )))
С рапрастертыми объятиями ЛЕ ждет добивалдуса... Отлично!!!... К чему шел петух - туда и пришел - к позору.... Хе-хе...
Шансы Ювентуса тают на глазах. Наполи нужно в последнем туре обыграть на своем поле абсолютно немотивированную Верону, а Милану нужно одержать хотя бы одну победу в двух оставшихся матчах - сегодня хотя и с мотивированным и набравшим ход Кальяри, который уже 6 матчей не проигрывает - но все-таки Милан в любом случае выше классом и игра на поле миланцев, а в последнем туре у Милана игра с решившей уже свои турнирные задачи Аталантой. Хз - тут возможен и коллективный слив Юве - слишком уж они уже достали всех обитателей Серии своей гегемонией.
Вся надежда на Лёху!!
Если сегодня Милан выиграет, то его помощь уже не понадобится.