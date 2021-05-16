Криштиану Роналду признает, что больше не звезда

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16 Мая 2021, 10:06,
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Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг». За этот вариант выступает мама футболиста, которая имеет влияние на сына. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.
Большая карьера Криштиану Роналду, судя по всему, завершается. Контракт португальца с «Ювентусом» истекает через год, но вероятность его расторжения уже этим летом довольно высока. Туринцы проваливают сезон и рискуют остаться без Лиги чемпионов впервые за долгое время, и одним из виновников называют Роналду. Несколько удивительно слышать такие слова в отношении нападающего, забившего во всех турнирах за сезон больше 30 голов, тем не менее это мнение не лишено смысла.
Роналду 36 лет, и возраст сказывается. Основная проблема в том, что форвард не может активно участвовать в прессинге, не помогает обороне. По сути, «Ювентус» вынужден играть почти в меньшинстве. Личная высокая реализация Роналду не спасает — результаты туринцев говорят сами за себя. Если Аллегри и Сарри смогли отчасти нивелировать проблемы, связанные с португальцем, то у Пирло это катастрофически не получилось. В «Ювентусе» летом наверняка будет новый тренер, которому Роналду вряд ли будет нужен.
При этом португалец, видимо, уже не нужен никакому топ-клубу. Ещё недавно Роналду фигурировал в слухах о переходе в «МЮ» или «ПСЖ», однако сейчас всерьёз обсуждается возвращение португальца в родной лиссабонский «Спортинг». В целом это типичная красивая история — когда звезда возвращается в родной клуб, где завершает карьеру.
Переезд в «Спортинг» станет признанием Роналду в том, что его большая карьера, карьера топ-звезды завершена. Чемпионат Португалии — это задворки футбольной Европы, где не играют топ-футболисты в расцвете сил. Здесь много талантов и будущих звёзд, но лучшие игроки Португалию не выбирают. Конечно, в «Спортинге» Роналду получит возможность выступать в Лиге чемпионов, благо «львы» только что стали чемпионами страны, однако лиссабонцы уж точно не будут претендовать на победу в турнире. Таким образом, Роналду впервые за 18 лет с момента переезда в «МЮ» не будет бороться за главный еврокубок.
Роналду пропадёт с первых страниц футбольных сайтов, потому что следить за ним в Португалии фанаты со всего мира вряд ли будут. И вот так в один момент форвард перестанет быть звездой мирового уровня и окончательно перейдёт в статус легенды, завершающей карьеру. По сути, это уже будет конец эпохи.
Откровенно говоря, будет обидно, если для Роналду текущий сезон станет последним в топ-чемпионатах. Португалец заслуживал уйти сам на покой, а сейчас это будет выглядеть как вынужденная мера, потому что он не нужен, потому что больше не тянет. Вместо красивого прощания с трофеем Роналду уйдёт по итогам худшего сезона своего клуба за десятилетие.
Однако время неумолимо, и его не вернуть, а ждать ренессанса Роналду бессмысленно. Хотя, возможно, в «Спортинге», в не самом энергозатратном чемпионате Португалии форвард сможет сохранить силы, чтобы вновь ярко показать себя в Лиге чемпионов. Вот это и будет красивое завершение карьеры.
Андрей Центров
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Евро-Футбол.Ру Екатерина Нестерова
|Теги: Криштиану Роналду, Спортинг Лиссабон
Идиотская статья.
Барсу в ЛЧ трахают из года в год, начиная от Ромы и заканчивая Баварией с хоккейным счетом, но при это карлику дают постоянно золотые мячи и все еще звезда.
Роналду за этот период выиграл три ЛЧ, ЧЕ и так еще Лигу наций.
Забил 100 мячей за Юве.
Никто не виноват, что менеджеры Юве после покупки Роналдо начали маяться херней, приглашая непонятных тренеров и делая нелепые трансферы!
Роналду пахарь и уже в ранге легенды и за его игрой будут и Спортинге следить.
Тот же Ибра с Миланом смог только вернуться в зону ЛЧ и неизвестно как там Милан выступит и выйдет ли вообще из группы, если, конечно, в группе будет клуб с помойки, то шансы сразу возрастут!)
Переход в Юве был изначально авантюрой. Плюс ко всему уровень нынешних игроков Ювентуса не очень высок для достижения высоких целей.
Поэтому Криштиану точно захотят подписать топ клубы. Если тот конечно поумерит свои финансовые запросы
Ну такое себе, особенно про прессинг и оборону, как будто он раньше у защей мячи отбирал.
На Сан Ремо ездит, когда МЮ укатывает Милан в газон)))
Что за бред? Где вью Роналду, где он соглашается на переход в Спортинг и не признаёт себя звездой? ЕФ просто пестрит статьями уровня нижеплинтуса.
Ещё бы и инопланетного с собой захватил! Вот был бы праздник!
Это чей интересно левый акк вонь распространяет, крыска. С основного акка не судьба что ли. Тебе лично да, вдолблю в твою безмозглую коробчонку что угодно, желательно кувалдой)))
да ладно
нормальный сезон он провел
кто еще в 36 забивает по 37 голов за сезон
Личная высокая реализация???... Это как???... 1 гол со штрафного из 100???... Автор, тебя пора на Драгау...
лёша, тебя пора на аргентоский кукан)))
Личная высокая реализация - это больше 100 голов за три сезона и 777 голов за всю карьеру