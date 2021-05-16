Криштиану Роналду признает, что больше не звезда

Криштиану Роналду может вернуться в лиссабонский «Спортинг». За этот вариант выступает мама футболиста, которая имеет влияние на сына. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет об этом.

Большая карьера Криштиану Роналду, судя по всему, завершается. Контракт португальца с «Ювентусом» истекает через год, но вероятность его расторжения уже этим летом довольно высока. Туринцы проваливают сезон и рискуют остаться без Лиги чемпионов впервые за долгое время, и одним из виновников называют Роналду. Несколько удивительно слышать такие слова в отношении нападающего, забившего во всех турнирах за сезон больше 30 голов, тем не менее это мнение не лишено смысла.

Роналду 36 лет, и возраст сказывается. Основная проблема в том, что форвард не может активно участвовать в прессинге, не помогает обороне. По сути, «Ювентус» вынужден играть почти в меньшинстве. Личная высокая реализация Роналду не спасает — результаты туринцев говорят сами за себя. Если Аллегри и Сарри смогли отчасти нивелировать проблемы, связанные с португальцем, то у Пирло это катастрофически не получилось. В «Ювентусе» летом наверняка будет новый тренер, которому Роналду вряд ли будет нужен.

При этом португалец, видимо, уже не нужен никакому топ-клубу. Ещё недавно Роналду фигурировал в слухах о переходе в «МЮ» или «ПСЖ», однако сейчас всерьёз обсуждается возвращение португальца в родной лиссабонский «Спортинг». В целом это типичная красивая история — когда звезда возвращается в родной клуб, где завершает карьеру.

Переезд в «Спортинг» станет признанием Роналду в том, что его большая карьера, карьера топ-звезды завершена. Чемпионат Португалии — это задворки футбольной Европы, где не играют топ-футболисты в расцвете сил. Здесь много талантов и будущих звёзд, но лучшие игроки Португалию не выбирают. Конечно, в «Спортинге» Роналду получит возможность выступать в Лиге чемпионов, благо «львы» только что стали чемпионами страны, однако лиссабонцы уж точно не будут претендовать на победу в турнире. Таким образом, Роналду впервые за 18 лет с момента переезда в «МЮ» не будет бороться за главный еврокубок.

Роналду пропадёт с первых страниц футбольных сайтов, потому что следить за ним в Португалии фанаты со всего мира вряд ли будут. И вот так в один момент форвард перестанет быть звездой мирового уровня и окончательно перейдёт в статус легенды, завершающей карьеру. По сути, это уже будет конец эпохи.

Откровенно говоря, будет обидно, если для Роналду текущий сезон станет последним в топ-чемпионатах. Португалец заслуживал уйти сам на покой, а сейчас это будет выглядеть как вынужденная мера, потому что он не нужен, потому что больше не тянет. Вместо красивого прощания с трофеем Роналду уйдёт по итогам худшего сезона своего клуба за десятилетие.

Однако время неумолимо, и его не вернуть, а ждать ренессанса Роналду бессмысленно. Хотя, возможно, в «Спортинге», в не самом энергозатратном чемпионате Португалии форвард сможет сохранить силы, чтобы вновь ярко показать себя в Лиге чемпионов. Вот это и будет красивое завершение карьеры.

Андрей Центров