Маротта – о Конте: «На следующей неделе он встретится с президентом «Интера» и обсудит свое будущее»

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о главном тренере клуба Антонио Конте.

«Конте является успешным тренером, он уже доказал это в «Интере». Конечно, тренеры-победители очень амбициозно, он хочет добиться ещё большего, что вполне логично. На следующей неделе состоится встреча между тренером и президентом, я верю и надеюсь, что Антонио останется в клубе», - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии по итогам сезона, но в СМИ регулярно появляется информация, что Конте может покинуть итальянский клуб, но официальных заявлений специалист пока не делал.