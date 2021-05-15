Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Маротта – о Конте: «На следующей неделе он встретится с президентом «Интера» и обсудит свое будущее»

15 Мая 2021, 19:21,

Генеральный директор «Интера» Джузеппе Маротта высказался о главном тренере клуба Антонио Конте.

«Конте является успешным тренером, он уже доказал это в «Интере». Конечно, тренеры-победители очень амбициозно, он хочет добиться ещё большего, что вполне логично. На следующей неделе состоится встреча между тренером и президентом, я верю и надеюсь, что Антонио останется в клубе», - цитирует Маротту Sky Sport Italia.

Отметим, что «Интер» стал чемпионом Италии по итогам сезона, но в СМИ регулярно появляется информация, что Конте может покинуть итальянский клуб, но официальных заявлений специалист пока не делал.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Интер Милан, Антонио Конте, Джузеппе Маротта
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