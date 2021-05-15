Гасперини: «Футбол – странный вид спорта»

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини прокомментировал победу над «Дженоа» (4:3).

«Было трудно поверить, что мы сможем выйти в Лигу чемпионов третий год подряд, особенно в этом сезоне, когда конкуренция невероятна высока.

Мы едва не упустили победу над «Дженоа»? Футбол – странный вид спорта. Команда, которая прекрасно начала матч и доминировала, в концовке просто перестала играть. Мы были лучше, но «Дженоа» заслуживает похвалы за то, что им удалось вернуться в игру. В каком-то смысле хорошо, что у нас осталось неудовлетворение после сегодняшнего матча, проанализируем ошибки и постараемся не допустить их в среду», - цитирует Гасперини Sky Sport Italia.