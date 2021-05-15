Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа»

В чемпионате Италии стартовал предпоследний тур. «Аталанта» блестяще провела первый тайм выездного матча с «Дженоа», забив три мяча подряд (Дуван Сапата, Руслан Малиновский и Робин Госенс). Авторы голов вскоре получили отдых, за что бергамаски едва не поплатились, несмотря на ассист Алексея Миранчука, который провел на поле 88 минут. После дубля Элдора Шомуродова и гола Горана Пандева счет стал 4:3. Но все же «Аталанта» вышла на чистое второе место.

В параллельном матче «Специя» обыграла «Торино» (4:1) и гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон в отличие от противника.