Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа»

|
15 Мая 2021, 17:54,
|
|
В чемпионате Италии стартовал предпоследний тур. «Аталанта» блестяще провела первый тайм выездного матча с «Дженоа», забив три мяча подряд (Дуван Сапата, Руслан Малиновский и Робин Госенс). Авторы голов вскоре получили отдых, за что бергамаски едва не поплатились, несмотря на ассист Алексея Миранчука, который провел на поле 88 минут. После дубля Элдора Шомуродова и гола Горана Пандева счет стал 4:3. Но все же «Аталанта» вышла на чистое второе место.
В параллельном матче «Специя» обыграла «Торино» (4:1) и гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон в отличие от противника.
Протокол игры
|9' Сапата Дуван (0:1)
|26' Малиновский Руслан (0:2)
|44' Госенс Робин (0:3)
|(1:3) Шомуродов Элдор 49'
|51' Пашалич Марио (1:4)
|(2:4) Пандев Горан 67'
|(3:4) Шомуродов Элдор 85'
Маркетти Федерико • Онгене Жером • Радованович Иван • Мазиелло Андреа • Гильоне Паоло 57' ( Портанова Маноло ( 57') • Зайц Миха 46' ( Пандев Горан ( 46') • Ровелла Николо • 88'Мелегони Филиппо 79' ( Ебонгуе Стив-Майк ( 79') • Кассата Франческо 46' ( Шомуродов Элдор ( 46') • Пьяца Марко • Дестро Маттиа 46' ( Касо Джузеппе ( 46')
Запасные: Палеари Альберто • Сапата Кристиан • Перин Маттиа • Стротман Кевин • Дзаппакоста Давиде • Бехрами Валон
Голлини Пьерлуиджи • Толой Рафаэл • 71'Ромеро Кристиан • Джимсити Берат • 62'Хатебур Ханс • Де Рон Мартен • Фройлер Ремо 46' ( Пашалич Марио ( 46') • Госенс Робин 76' ( Паломино Хосе ( 76') • Малиновский Руслан 58' ( Ламмерс Сэм ( 58') • Миранчук Алексей 89' ( Муриэль Луис ( 89') • Сапата Дуван 46' ( Пессина Маттео ( 46')
Запасные: Спортьелло Марко • Руджери Маттео • Кальдара Маттиа • Иличич Йосип • Меле Йоаким • Шутало Бошко • Росси Франческо
15 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры
|(1:0) Сапонара Риккардо 19'
|(2:0) Нзола М'Бала 41'
|55' Белотти Андреа (2:1)
|(3:1) Нзола М'Бала 74'
|(4:1) Эрлич Мартин 84'
Зут Йерун • Феррер Сальвадор • Исмайли Ардиан • Терци Клаудио • Марчицца Риккардо • Маджоре Джулио • Риччи Матео 58' ( Сена Лео ( 58') • Побега Томмазо 33' 69' ( Эстевес Науэль ( 69') • Агудело Кевин 27' 57' ( Фариас Диего ( 57' ) • 80'Нзола М'Бала • Сапонара Риккардо 77' ( Эрлич Мартин ( 77')
Запасные: Бастони Симоне • Верде Даниэле • Пикколи Роберто • Дель Орко Кристиан • Агум Люсьен • Гьяси Эммануэль • Виньяли Лука • Проведель Иван
Сиригу Сальваторе • Иццо Армандо 55' ( Синго Уилфрид ( 55') • Н'Кулу Николя • Бремер Глейсон • 84'Войвода Мергим 32' 46' ( Верди Симоне ( 46') • Ринкон Томас 57' 78' ( Базелли Даниэле ( 78') • Мандрагора Роландо • Лукич Саша 63' ( Буонджорно Алессандро ( 63' ) • 78'Ансальди Кристиан • Санабрия Антонио 63' ( Дзадза Симоне ( 63') • Белотти Андреа
Запасные: Бонаццоли Федерико • Сава Рэзван • Родригес Рикардо • Уйкани Самир • Лянко Войнович
15 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
|
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
|Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук, Элдор Шомуродов, Руслан Малиновский
Бергамаски в ЛЧ третий раз подряд! Осталось обыграть в финале Кубка регрессирующий Юве и сезон можно считать просто великолепным!