Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Голевой пас Миранчука помог «Аталанте» обыграть «Дженоа»

15 Мая 2021, 17:54,

В чемпионате Италии стартовал предпоследний тур. «Аталанта» блестяще провела первый тайм выездного матча с «Дженоа», забив три мяча подряд (Дуван Сапата, Руслан Малиновский и Робин Госенс). Авторы голов вскоре получили отдых, за что бергамаски едва не поплатились, несмотря на ассист Алексея Миранчука, который провел на поле 88 минут. После дубля Элдора Шомуродова и гола Горана Пандева счет стал 4:3. Но все же «Аталанта» вышла на чистое второе место.

В параллельном матче «Специя» обыграла «Торино» (4:1) и гарантировала себе место в Серии А на следующий сезон в отличие от противника.

Протокол игры  
Дженоа 3:4 Аталанта
    9' Сапата Дуван (0:1)
    26' Малиновский Руслан (0:2)
    44' Госенс Робин (0:3)
(1:3) Шомуродов Элдор 49'    
    51' Пашалич Марио (1:4)
(2:4) Пандев Горан 67'    
(3:4) Шомуродов Элдор 85'    
Маркетти Федерико Онгене Жером Радованович Иван Мазиелло Андреа Гильоне Паоло   57' (Портанова Маноло (   57') Зайц Миха   46' (Пандев Горан (   46') Ровелла Николо   88' Мелегони Филиппо   79' (Ебонгуе Стив-Майк (   79') Кассата Франческо   46' (Шомуродов Элдор (   46') Пьяца Марко Дестро Маттиа   46' (Касо Джузеппе (   46')
Запасные: Палеари Альберто Сапата Кристиан Перин Маттиа Стротман Кевин Дзаппакоста Давиде Бехрами Валон
Голлини Пьерлуиджи Толой Рафаэл   71' Ромеро Кристиан Джимсити Берат   62' Хатебур Ханс Де Рон Мартен Фройлер Ремо   46' (Пашалич Марио (   46') Госенс Робин   76' (Паломино Хосе (   76') Малиновский Руслан   58' (Ламмерс Сэм (   58') Миранчук Алексей   89' (Муриэль Луис (   89') Сапата Дуван   46' (Пессина Маттео (   46')
Запасные: Спортьелло Марко Руджери Маттео Кальдара Маттиа Иличич Йосип Меле Йоаким Шутало Бошко Росси Франческо
15 мая. Стадион "Луиджи Феррарис".
Протокол игры  
Специя 4:1 Торино
(1:0) Сапонара Риккардо 19'    
(2:0) Нзола М'Бала 41'    
    55' Белотти Андреа (2:1)
(3:1) Нзола М'Бала 74'    
(4:1) Эрлич Мартин 84'    
Зут Йерун Феррер Сальвадор Исмайли Ардиан Терци Клаудио Марчицца Риккардо Маджоре Джулио Риччи Матео   58' (Сена Лео (   58') Побега Томмазо   33'   69' (Эстевес Науэль (   69') Агудело Кевин   27'   57' (Фариас Диего (   57'   80') Нзола М'Бала Сапонара Риккардо   77' (Эрлич Мартин (   77')
Запасные: Бастони Симоне Верде Даниэле Пикколи Роберто Дель Орко Кристиан Агум Люсьен Гьяси Эммануэль Виньяли Лука Проведель Иван
Сиригу Сальваторе Иццо Армандо   55' (Синго Уилфрид (   55') Н'Кулу Николя Бремер Глейсон   84' Войвода Мергим   32'   46' (Верди Симоне (   46') Ринкон Томас   57'   78' (Базелли Даниэле (   78') Мандрагора Роландо Лукич Саша   63' (Буонджорно Алессандро (   63'   78') Ансальди Кристиан Санабрия Антонио   63' (Дзадза Симоне (   63') Белотти Андреа
Запасные: Бонаццоли Федерико Сава Рэзван Родригес Рикардо Уйкани Самир Лянко Войнович
15 мая. Стадион "Альберто Пиччи" (Ля-Специя).
Евро-Футбол.Ру Руслан Ситяшенко
Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук, Элдор Шомуродов, Руслан Малиновский
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Комментарии (1)
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2
Allegro
15 Мая 2021, 18:41

Бергамаски в ЛЧ третий раз подряд! Осталось обыграть в финале Кубка регрессирующий Юве и сезон можно считать просто великолепным!

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