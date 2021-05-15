Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук отдал голевую передачу на Пашалича в матче с «Дженоа»

15 Мая 2021, 17:22,

Сегодня, 15 мая, «Дженоа» в рамках 37-го тура чемпионата Италии принимает на своем поле «Аталанту».

В перерыве в составе «Дженоа» произошла замена, вместо Франческо Кассаты на поле появился бывший нападающий «Ростова» Элдор Шомуродов, который уже через несколько минут забил гол, в одиночку протащив мяч до чужой штрафной, а затем отправив его в дальний угол.

На 51-й минуте голевую передачу на свой счёт записал полузащитник «Аталанты» Алексей Миранчук, выкативший мяч на Марио Пашалича.

На данный момент идёт 60-я минута матча, «Аталанта» впереди со счётом 4:1. Сегодняшняя победа может гарантировать клубу из Бергамо участие в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Аталанта, Алексей Миранчук, Элдор Шомуродов
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