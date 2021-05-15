Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Наполи»

15 Мая 2021, 16:45,

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала заявку команды на поединок 37-го тура Серии А против «Наполи». В этот список был включен российский форвард Александр Кокорин, который долгое время находился в лазарете.

Последний матч с участием 30-летнего футболиста состоялся третьего марта. После этого нападающий пропустил 11 игр подряд.

Александр пополнил ряды флорентийского коллектива в зимнее трансферное окно. «Фиалки» купили игрока у московского «Спартака». Стороны подписали контракт до 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин принял участие в трех встречах, не отметившись голевыми действиями.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Фиорентина, Александр Кокорин
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