Кокорин попал в заявку «Фиорентины» на игру с «Наполи»

Пресс-служба «Фиорентины» опубликовала заявку команды на поединок 37-го тура Серии А против «Наполи». В этот список был включен российский форвард Александр Кокорин, который долгое время находился в лазарете.

Последний матч с участием 30-летнего футболиста состоялся третьего марта. После этого нападающий пропустил 11 игр подряд.

Александр пополнил ряды флорентийского коллектива в зимнее трансферное окно. «Фиалки» купили игрока у московского «Спартака». Стороны подписали контракт до 2024 года.

В текущем розыгрыше чемпионата Италии Кокорин принял участие в трех встречах, не отметившись голевыми действиями.