«Милан» назвал сроки восстановления Ибрагимовича, форвард пропустит Евро-2020

Пресс-служба «Милана» опубликовала заявление относительно возвращения шведского форварда Златана Ибрагимовича, получившего повреждение.

Стало известно, что восстановление 39-летнего бомбардира серьезно затянется. Если изначально сообщалось о трех неделях, то теперь говорится о шести неделях. В связи с этими новостями участие звездного нападающего на чемпионате Европы-2020 находится под большим вопросом.

На групповой стадии континентального турнира сборная Швеции сыграет против команд Испании, Польши и Словакии. Первый матч скандинавы проведут против «красной фурии» 14 июня.