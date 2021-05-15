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«Милан» назвал сроки восстановления Ибрагимовича, форвард пропустит Евро-2020

15 Мая 2021, 16:10,

Пресс-служба «Милана» опубликовала заявление относительно возвращения шведского форварда Златана Ибрагимовича, получившего повреждение.

Стало известно, что восстановление 39-летнего бомбардира серьезно затянется. Если изначально сообщалось о трех неделях, то теперь говорится о шести неделях. В связи с этими новостями участие звездного нападающего на чемпионате Европы-2020 находится под большим вопросом.

На групповой стадии континентального турнира сборная Швеции сыграет против команд Испании, Польши и Словакии. Первый матч скандинавы проведут против «красной фурии» 14 июня.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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