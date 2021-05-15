Миранчук - в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Дженоа»

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15 Мая 2021, 15:38,
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Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом команды на предстоящий поединок с «Дженоа» в рамках 37-го тура итальянской Серии А.
Стоит отметить, что с первых минут на поле появится российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук.
Матч «Дженоа» - «Аталанта» пройдет в субботу, 15 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.
Перед этой встречей гости занимают второе место, а хозяева идут на 14 строчке.
В текущем сезоне чемпионата Италии 25-летний хавбек провел 23 поединка, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук