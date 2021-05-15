Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Миранчук - в стартовом составе «Аталанты» на матч с «Дженоа»

15 Мая 2021, 15:38,

Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини определился со стартовым составом команды на предстоящий поединок с «Дженоа» в рамках 37-го тура итальянской Серии А.

Стоит отметить, что с первых минут на поле появится российский полузащитник бергамасков Алексей Миранчук.

Матч «Дженоа» - «Аталанта» пройдет в субботу, 15 мая, стартовый свисток прозвучит в 16:00 по московскому времени. Текстовую трансляцию противостояния организует Liveresult.ru.

Перед этой встречей гости занимают второе место, а хозяева идут на 14 строчке.

В текущем сезоне чемпионата Италии 25-летний хавбек провел 23 поединка, забил четыре гола и сделал одну результативную передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Дженоа, Аталанта, Алексей Миранчук
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