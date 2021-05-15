Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» увеличит зарплату Калабрии в два раза

15 Мая 2021, 12:21,

Руководство «Милана» собирается заключить новое соглашение с защитником Давиде Калабрией. Стороны уже вступили в переговоры, утверждает инсайдер Николо Скира в своем твиттер-аккаунте.

По данным журналиста, миланский гранд готов увеличить заработную плату 24-летнего футболиста в два раза. Если стороны подпишут контракт, оклад игрока составит два миллиона евро в год.

Действующий договор Калабрии рассчитан до середины 2022 года.

В нынешнем розыгрыше итальянского чемпионата защитник принял участие в 30 поединках, записав на свой счет два забитых мяча и одну голевую передачу.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Милан, Давиде Калабрия
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