Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини поведал о состоянии российского нападающего Александра Кокорина в преддверии поединка против «Наполи» в 37-м туре чемпионата Италии.

«Александр сейчас занимается в общей группе, но ему еще необходимо время для полного восстановления. Будем наблюдать за дальнейшим развитием ситуации», - приводит слова специалиста пресс-служба флорентийского клуба.

Кокорин пополнил ряды «Фиорентины» в зимнее трансферное окно, перебравшись из московского «Спартака». В текущем розыгрыше Серии А 30-летний нападающий провел лишь три встречи.

За два тура до окончания сезона «фиалки» занимают 13 место в турнирной таблице.