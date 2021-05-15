Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Тренер «Фиорентины» рассказал о состоянии Кокорина

15 Мая 2021, 11:39,

Наставник «Фиорентины» Джузеппе Якини поведал о состоянии российского нападающего Александра Кокорина в преддверии поединка против «Наполи» в 37-м туре чемпионата Италии.

«Александр сейчас занимается в общей группе, но ему еще необходимо время для полного восстановления. Будем наблюдать за дальнейшим развитием ситуации», - приводит слова специалиста пресс-служба флорентийского клуба.

Кокорин пополнил ряды «Фиорентины» в зимнее трансферное окно, перебравшись из московского «Спартака». В текущем розыгрыше Серии А 30-летний нападающий провел лишь три встречи.

За два тура до окончания сезона «фиалки» занимают 13 место в турнирной таблице.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Александр Кокорин, Джузеппе Якини
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