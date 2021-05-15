Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Экс-игрок «Интера»: «Лаутаро продолжит карьеру в «Атлетико»

15 Мая 2021, 09:21,

Экс-игрок миланского «Интера» Никола Вентола высказался относительно будущего аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, выступающего за «нерадзурри».

«Я знаю об одной трансферной бомбе. Мартинес продолжит карьеру в «Атлетико». Мне рассказали, что сделка согласована. Он получит очень выгодный контракт в Мадриде», - поведал Вентола в беседе с Кристианом Вьери в Twitch.

Действующее трудовое соглашение Лаутаро с «нерадзурри» рассчитано до середины 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард сыграл 36 матчей в Серии А, отметившись 16 голами и пятью ассистами.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Атлетико Мадрид, Лаутаро Мартинес, Никола Вентола
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола