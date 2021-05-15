Экс-игрок «Интера»: «Лаутаро продолжит карьеру в «Атлетико»

Экс-игрок миланского «Интера» Никола Вентола высказался относительно будущего аргентинского форварда Лаутаро Мартинеса, выступающего за «нерадзурри».

«Я знаю об одной трансферной бомбе. Мартинес продолжит карьеру в «Атлетико». Мне рассказали, что сделка согласована. Он получит очень выгодный контракт в Мадриде», - поведал Вентола в беседе с Кристианом Вьери в Twitch.

Действующее трудовое соглашение Лаутаро с «нерадзурри» рассчитано до середины 2023 года. Трансферная стоимость футболиста оценивается в 70 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард сыграл 36 матчей в Серии А, отметившись 16 голами и пятью ассистами.