Гасперини: «Мы не думаем о финале Кубка Италии»

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14 Мая 2021, 20:33,
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Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что команда пока не думает о финале Кубка Италии.
«Если бы в сентябре мне сказали, что мы будем бороться за место в Лиге чемпионов и выйдем в финал Кубка Италии, то я бы согласился.
Мы понимаем, что должны набрать не менее трёх очков в оставшихся двух матчах, постараемся сделать это. Сейчас все наши мысли сосредоточены на матче с «Дженоа», мы не думаем о финале Кубка Италии», - цитирует Гасперини Football Italia.
«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А за два тура до конца чемпионата, отрыв от «Ювентуса», идущего пятым, составляет три зачетных балла.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини