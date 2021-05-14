Гасперини: «Мы не думаем о финале Кубка Италии»

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини рассказал, что команда пока не думает о финале Кубка Италии.

«Если бы в сентябре мне сказали, что мы будем бороться за место в Лиге чемпионов и выйдем в финал Кубка Италии, то я бы согласился.

Мы понимаем, что должны набрать не менее трёх очков в оставшихся двух матчах, постараемся сделать это. Сейчас все наши мысли сосредоточены на матче с «Дженоа», мы не думаем о финале Кубка Италии», - цитирует Гасперини Football Italia.

«Аталанта» занимает второе место в турнирной таблице Серии А за два тура до конца чемпионата, отрыв от «Ювентуса», идущего пятым, составляет три зачетных балла.