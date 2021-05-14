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​Президент «Фиорентины» предложил журналистам купить клуб

14 Мая 2021, 14:44,

Президент «Фиорентины» Рокко Комиссо встретился с представителями СМИ и раскритиковал некоторых журналистов в чрезмерной критике и фейковых публикациях, не называя имён. Также Комиссо предложил журналистам приобрести клуб.

«Вы все любите «Фиорентину», у всех вас есть деньги, так что давайте посмотрим, сколько вы можете заплатить, чтобы купить клуб. Я потратил 170 миллионов евро на покупку «Фиорентины», 80 миллионов на поддержание клуба и 85 миллионов на строительство спортивного центра.

Я хочу вернуться в США и продать «Фиорентину» флорентийцам с деньгами. Но вы должны сделать то же, что и я. Вы должны внести депозит в размере 35 миллионов евро в течение десяти дней. Я даю вам такую возможность. Как вы думаете, купит ли клуб флорентиец? Я продаю «Фиорентину» за 335 миллионов евро, предложение действует 10 дней», - цитирует Комиссо Football Italia.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Фиорентина, Рокко Комиссо
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