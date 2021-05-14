«Ювентус» попросил игроков пойти на отсрочку зарплаты

Боссы туринского «Ювентуса» обратились к команде с просьбой отсрочить выплату заработной платы из-за финансовых проблем на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

По данным La Gazzetta dello Sport, «старая синьора» хотела бы отсрочить выплату оклада за три весенних месяца и за июнь. Что касается позиции футболистов, то они пока не дали ответа.

Туринский гранд провально выступает в нынешнем сезоне. Команда под руководством Андреа Пирло вылетела из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, уступив по сумме двух матчей «Порту» (1:2, 3:2).

За два тура до завершения чемпионата Италии «Ювентус» занимает лишь пятое место в турнирной таблице.