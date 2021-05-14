«Милан» продолжает переговоры с Доннаруммой

Переговоры между боссами «Милана» и голкипером Джанлуиджи Доннаруммой продолжаются. Стороны никак не могут договориться о пролонгации трудового соглашения.

Согласно сведениям инсайдера Николо Скиры, миланский гранд хочет пролонгировать сотрудничество с 22-летним вратарем до середины 2023 года. Действующий договор между сторонами рассчитан до конца текущего сезона.

Ранее СМИ сообщали о желании туринского «Ювентуса» заполучить Доннарумму.

В составе «россонери» Джанлуиджи выступает с лета 2015 года. В нынешнем сезоне Серии А голкипер сыграл 35 матчей и пропустил 38 голов.