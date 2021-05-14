Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Кассано: «Ювентус» опозорился в Серии А»

14 Мая 2021, 09:47,

Бывший нападающий мадридского «Реала», «Милана» и сборной Италии Антонио Кассано оценил выступление туринского «Ювентуса» в текущем сезоне Серии А.

«Выступление «Ювентуса» в этом чемпионате - большое разочарование сезона. Туринский клуб опозорился в Серии А», - приводит слова Кассано JuventusNews24.

За два тура до завершения чемпионата Италии «старая синьора» занимает лишь пятую строчку в турнирной таблице. На счету команды Андреа Пирло 72 набранных балла.

В оставшихся двух турах Серии А туринская команда встретится с миланским «Интером» и «Болоньей».

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Антонио Кассано
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