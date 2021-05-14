Буффон может стать одноклубником Миранчука

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14 Мая 2021, 08:59,
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Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон, который решил покинуть туринский «Ювентус» из-за недостатка игровой практики, пользуется спросом среди других итальянских клубов.
Согласно данным издания Football-Italia, заинтересованность в трансфере 43-летнего вратаря проявляют столичная «Рома» и «Аталанта», в составе которой выступает российский хавбек Алексей Миранчук.
Джиджи играет за «старую синьору» с 2001 года. В сезоне-2018/2019 голкипер выступал за французский «ПСЖ», после чего вернулся в «старую синьору».
Трудовой договор Буффона с туринским клубом истекает грядущим летом.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Рома, Аталанта, Джанлуиджи Буффон
Буффон, конечно, крутой кипер и очень заслуженный. Его преданность Юве восхищает. Но нынешние его метания вызывают, мягко говоря, недоумение. ХЗ, что он хочет?