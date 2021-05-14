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Буффон может стать одноклубником Миранчука

14 Мая 2021, 08:59,

Опытный голкипер Джанлуиджи Буффон, который решил покинуть туринский «Ювентус» из-за недостатка игровой практики, пользуется спросом среди других итальянских клубов.

Согласно данным издания Football-Italia, заинтересованность в трансфере 43-летнего вратаря проявляют столичная «Рома» и «Аталанта», в составе которой выступает российский хавбек Алексей Миранчук.

Джиджи играет за «старую синьору» с 2001 года. В сезоне-2018/2019 голкипер выступал за французский «ПСЖ», после чего вернулся в «старую синьору».

Трудовой договор Буффона с туринским клубом истекает грядущим летом.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Рома, Аталанта, Джанлуиджи Буффон
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Комментарии (1)
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Карыч Кар
14 Мая 2021, 09:33

Буффон, конечно, крутой кипер и очень заслуженный. Его преданность Юве восхищает. Но нынешние его метания вызывают, мягко говоря, недоумение. ХЗ, что он хочет?

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