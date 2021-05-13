Аллегри может возглавить «Наполи»

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13 Мая 2021, 21:57,
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Экс-наставник «Юветнуса» Массимилиано Аллегри может вернуться к работе уже в ближайшее время.
Как сообщает Radio Kiss Kiss, итальянский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Наполи». Отмечается, что президент клуба из Неаполя Аурелио де Лаурентис регулярно общается с Аллегри – это может сильно облегчить переговоры.
После 36 туров «Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от «Аталанты», идущей второй, составляет всего два зачетных балла. Напомним, что наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.
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Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
|Теги: Наполи, Массимилиано Аллегри
Никого не хочу обидеть, но для Аллегри это шаг назад. Тем более работать с таким придурковатым владельцем...