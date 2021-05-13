Аллегри может возглавить «Наполи»

Экс-наставник «Юветнуса» Массимилиано Аллегри может вернуться к работе уже в ближайшее время.

Как сообщает Radio Kiss Kiss, итальянский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Наполи». Отмечается, что президент клуба из Неаполя Аурелио де Лаурентис регулярно общается с Аллегри – это может сильно облегчить переговоры.

После 36 туров «Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от «Аталанты», идущей второй, составляет всего два зачетных балла. Напомним, что наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.