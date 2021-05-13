Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Аллегри может возглавить «Наполи»

13 Мая 2021, 21:57,

Экс-наставник «Юветнуса» Массимилиано Аллегри может вернуться к работе уже в ближайшее время.

Как сообщает Radio Kiss Kiss, итальянский специалист является главным кандидатом на пост главного тренера «Наполи». Отмечается, что президент клуба из Неаполя Аурелио де Лаурентис регулярно общается с Аллегри – это может сильно облегчить переговоры.

После 36 туров «Наполи» занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии, отставание от «Аталанты», идущей второй, составляет всего два зачетных балла. Напомним, что наставник неаполитанцев Дженнаро Гаттузо с большой долей вероятности покинет клуб по окончании сезона.

Евро-Футбол.Ру Руслан Цимбалюк
Теги: Наполи, Массимилиано Аллегри
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (1)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
0
3Tituli
13 Мая 2021, 22:05

Никого не хочу обидеть, но для Аллегри это шаг назад. Тем более работать с таким придурковатым владельцем...

Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Крылья Советов» допущены к РПЛ, апелляция «Оренбурга» не удовлетворена
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола