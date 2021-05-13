​Агент Лаутаро Мартинеса высказался о будущем игрока

Представитель форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано высказался по поводу будущего игрока. В последнее время аргентинского футболиста активно связывают с другими клубами.

«Мы спокойны, но текущая ситуация в «Интере» не позволяет нам делать какие-либо прогнозы. Лаутаро счастлив в Милане, он только что выиграл чемпионат Италии в качестве основного футболиста, но мы не можем ждать.

Сейчас бесполезно делать прогнозы. Мы, как и остальные, для начала хотим понять, что ждёт клуб в будущем», - высказался Камано в интервью для La Gazzetta dello Sport.