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​Агент Лаутаро Мартинеса высказался о будущем игрока

13 Мая 2021, 18:37,

Представитель форварда «Интера» Лаутаро Мартинеса Алехандро Камано высказался по поводу будущего игрока. В последнее время аргентинского футболиста активно связывают с другими клубами.

«Мы спокойны, но текущая ситуация в «Интере» не позволяет нам делать какие-либо прогнозы. Лаутаро счастлив в Милане, он только что выиграл чемпионат Италии в качестве основного футболиста, но мы не можем ждать.

Сейчас бесполезно делать прогнозы. Мы, как и остальные, для начала хотим понять, что ждёт клуб в будущем», - высказался Камано в интервью для La Gazzetta dello Sport.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Интер Милан, Лаутаро Мартинес
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