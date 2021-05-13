​Моуринью показал, как изучает игроков своей новой команды

|
13 Мая 2021, 17:51,
|
|
Будущий главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал видео на своей страничке в Instagram. Известный португальский специалист показал, как он изучает футболистов римской команды посредством специального программного обеспечения. На видео видно, как Моуринью оценивает защитника «волков» Риккардо Калафьори.
Напомним, Жозе Моуринью возглавит «Рому» с начала следующего сезона. Контракт португальского тренера с римлянами будет рассчитан на три года.
На финише текущего сезона «Рома» борется за седьмое место в таблице Серии А, которое даёт право сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций.
|
Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Рома, Жозе Моуринью