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​Моуринью показал, как изучает игроков своей новой команды

13 Мая 2021, 17:51,

Будущий главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью опубликовал видео на своей страничке в Instagram. Известный португальский специалист показал, как он изучает футболистов римской команды посредством специального программного обеспечения. На видео видно, как Моуринью оценивает защитника «волков» Риккардо Калафьори.

 

Напомним, Жозе Моуринью возглавит «Рому» с начала следующего сезона. Контракт португальского тренера с римлянами будет рассчитан на три года.

На финише текущего сезона «Рома» борется за седьмое место в таблице Серии А, которое даёт право сыграть в следующем сезоне в Лиге конференций.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Рома, Жозе Моуринью
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