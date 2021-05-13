Иммобиле - лучший бомбардир в истории «Лацио»

Форвард Чиро Иммобиле вошел в историю римского «Лацио». 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром столичного коллектива. В матче против «Пармы» (1:0) нападающий забил 150 гол за «орлов».

Как сообщает Transfermarkt, Иммобиле поднялся на первое место в списке лучших голеадоров «Лацио», обогнав Сильвио Пиолу (149).

Напомним, что Чиро защищает цвета римской команды с лета 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард сыграл 33 поединка, отметившись 20 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт с «Лацио» рассчитан до середины 2025 года.