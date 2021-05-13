Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

Иммобиле - лучший бомбардир в истории «Лацио»

13 Мая 2021, 12:19,

Форвард Чиро Иммобиле вошел в историю римского «Лацио». 31-летний футболист стал лучшим бомбардиром столичного коллектива. В матче против «Пармы» (1:0) нападающий забил 150 гол за «орлов».

Как сообщает Transfermarkt, Иммобиле поднялся на первое место в списке лучших голеадоров «Лацио», обогнав Сильвио Пиолу (149).

Напомним, что Чиро защищает цвета римской команды с лета 2016 года. В нынешнем сезоне чемпионата Италии форвард сыграл 33 поединка, отметившись 20 забитыми мячами и шестью результативными передачами. Его контракт с «Лацио» рассчитан до середины 2025 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Лацио, Чиро Иммобиле
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Барселона» снова не возглавила чемпионат Испании, пропустив три мяча от «Леванте»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
«Манчестер Сити» - чемпион Англии! «Лестер» обыграл резерв «МЮ» и короновал команду Гвардиолы
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола