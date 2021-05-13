Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Гасперини: «Аталанта» ещё ничего не добилась, нельзя терять голову»

13 Мая 2021, 11:41,

Наставник «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини высказался о борьбе за второе место в чемпионате Италии после победы над «Беневенто» со счетом 2:0.

«Сейчас все в наших руках. Нельзя терять голову, ведь мы еще ничего не добились. «Аталанте» предстоят две игры в Серии А и финал Кубка против «Ювентуса». Нужно двигаться от матча к матчу. Идет напряженная борьба между нашим клубом, «Наполи», «Миланом» и «Ювентусом», - приводит слова специалиста издание Football-Italia.

После 36 туров бергамаски (75 очков) занимают второе место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Милан» (75) идет третьим, «Наполи» (73) - четвертым, а «Ювентус» (72) замыкает топ-5.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Аталанта, Джан Пьеро Гасперини
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