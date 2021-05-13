Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Вратарь «Торино» - одноклубникам: «Вам нравится играть как ***?»

13 Мая 2021, 09:23,

Страж ворот «Торино» Сальваторе Сиригу остался крайне недоволен игрой своих партнеров в домашнем поединке против «Милана» в рамках 36-го тура чемпионата Италии.

Согласно данным издания Football-Italia, голкипер отругал своих партнеров после шестого пропущенного мяча.

«Что вы делаете? Ван нравится играть как дерьмо? Меня такое не устраивает», - заявил разгневанный вратарь.

Поединок завершился разгромным поражением туринского коллектива со счетом 0:7.

После 36 туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, а «Торино» располагается на 17 позиции.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Торино, Сальваторе Сиригу
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Комментарии (3)
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0
Журавлев Виталий
13 Мая 2021, 13:24

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0
online
13 Мая 2021, 10:58

Да там по ходу Торино вообще не играл. Просто 7 мячей это ппц. Нет все бывает, но чтобы так безвольно отдать игру - это просто абзац.

0
overkill666
13 Мая 2021, 10:30

Сиригу жаль, хороший кипер... но 7 голов пропускать за матч, это ппц

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