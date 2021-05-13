Вратарь «Торино» - одноклубникам: «Вам нравится играть как ***?»

Страж ворот «Торино» Сальваторе Сиригу остался крайне недоволен игрой своих партнеров в домашнем поединке против «Милана» в рамках 36-го тура чемпионата Италии.

Согласно данным издания Football-Italia, голкипер отругал своих партнеров после шестого пропущенного мяча.

«Что вы делаете? Ван нравится играть как дерьмо? Меня такое не устраивает», - заявил разгневанный вратарь.

Поединок завершился разгромным поражением туринского коллектива со счетом 0:7.

После 36 туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, а «Торино» располагается на 17 позиции.