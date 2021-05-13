Вратарь «Торино» - одноклубникам: «Вам нравится играть как ***?»

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13 Мая 2021, 09:23,
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Страж ворот «Торино» Сальваторе Сиригу остался крайне недоволен игрой своих партнеров в домашнем поединке против «Милана» в рамках 36-го тура чемпионата Италии.
Согласно данным издания Football-Italia, голкипер отругал своих партнеров после шестого пропущенного мяча.
«Что вы делаете? Ван нравится играть как дерьмо? Меня такое не устраивает», - заявил разгневанный вратарь.
Поединок завершился разгромным поражением туринского коллектива со счетом 0:7.
После 36 туров Серии А «Милан» занимает третье место в турнирной таблице, а «Торино» располагается на 17 позиции.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Торино, Сальваторе Сиригу
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Да там по ходу Торино вообще не играл. Просто 7 мячей это ппц. Нет все бывает, но чтобы так безвольно отдать игру - это просто абзац.
Сиригу жаль, хороший кипер... но 7 голов пропускать за матч, это ппц