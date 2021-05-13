«Милан» впервые за 25 лет в Серии А забил семь мячей за игру

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» встречался с «Торино», одержав победу со счётом 7:0.

Как заметил статистический сервис Gracenote Live, в последний раз «Милан» забивал семь мячей в Серии А 25 лет назад в игре с «Кремонезе». Более того, встреча в 1996 году прошла в тот же день, что и поединок против «Торино» в текущем сезоне - 12 мая.

После победы над «Торино» коллектив Стефано Пиоли делит вторую строчку в турнирной таблице Серии А с «Аталантой». До завершения сезона осталось два тура, но руководство клуба уже сообщило о том, что даже если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов, нынешний наставник не потеряет работу.

Также недавно «Милан» представил форму на новый сезон.