Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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«Милан» впервые за 25 лет в Серии А забил семь мячей за игру

13 Мая 2021, 00:11,

В матче 36-го тура чемпионата Италии «Милан» встречался с «Торино», одержав победу со счётом 7:0. 

Как заметил статистический сервис Gracenote Live, в последний раз «Милан» забивал семь мячей в Серии А 25 лет назад в игре с «Кремонезе». Более того, встреча в 1996 году прошла в тот же день, что и поединок против «Торино» в текущем сезоне - 12 мая. 

После победы над «Торино» коллектив Стефано Пиоли делит вторую строчку в турнирной таблице Серии А с «Аталантой». До завершения сезона осталось два тура, но руководство клуба уже сообщило о том, что даже если «россонери» не попадут в Лигу чемпионов, нынешний наставник не потеряет работу. 

Также недавно «Милан» представил форму на новый сезон. 

Евро-Футбол.Ру Антон Виниченко
Теги: Милан, Торино
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