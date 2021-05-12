​Многие игроки «Ювентуса» недовольны Пирло

У Андреа Пирло не заладились отношения не только с Джанлуиджи Буффоном, но и с рядом других футболистов «Ювентуса». La Gazzetta dello Sport пишет на своих страницах о том, что многие игроки были недовольны не только слишком лёгкими тренировками Пирло, но и его заявлениями вроде тех, которые касались Уэстона Маккенни. Недавно тренер «старой синьоры» заявил, что Маккенни должен быть профессионалом на 100%, а не на 50%.

Источник отмечает, что Пирло имеет мало шансов сохранить работу в «Ювентусе». Скорее всего, клуб расстанется с тренером по завершению этого сезона.

На текущий момент «Ювентус» занимает 5 место в таблице Серии А.