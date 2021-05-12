​Многие игроки «Ювентуса» недовольны Пирло

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12 Мая 2021, 16:38,
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У Андреа Пирло не заладились отношения не только с Джанлуиджи Буффоном, но и с рядом других футболистов «Ювентуса». La Gazzetta dello Sport пишет на своих страницах о том, что многие игроки были недовольны не только слишком лёгкими тренировками Пирло, но и его заявлениями вроде тех, которые касались Уэстона Маккенни. Недавно тренер «старой синьоры» заявил, что Маккенни должен быть профессионалом на 100%, а не на 50%.
Источник отмечает, что Пирло имеет мало шансов сохранить работу в «Ювентусе». Скорее всего, клуб расстанется с тренером по завершению этого сезона.
На текущий момент «Ювентус» занимает 5 место в таблице Серии А.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Ювентус, Андреа Пирло
Да чего там говорить... Тренер якобы легенда или долгоиграющий футболист клуба - зачастую провал, как показывают последние резы. Индзаги, Гаттузо, Зеедорф, Кобелев, Карпин... Это всегда было, это например Феррара Дель Пьеро душил, или Лэмпс в Челси лидеров... НО! проблема в том, ЧТО! футболистов порой уважают больше, чем пришедшего молодого тренера!!!
Пирло пришел в тот момент когда Ювентус был в глубокой яме, и выбираться будут ещё пару тройку лет....
Сидел бы в молодёжке набирался опыта, а теперь как бы этот первый блин комом не повлиял на всю тренерскую карьеру
Молодежка молодежкой, а тут сразу головой в реальность его окунули. Не понятна его работа как тренера, он весь сезон экспериментировал с составом, а тактики как не было так и нет. За весь сезон я помню лишь 1 матч, который кубковый, где команда сыграла по тактике, против Интера. Возможно что чем раньше осознает что он тренер не очень то раньше начнет искать новое призвание.
и то верно. с другой стороны, мало кто бы отказался от такой работы, пусть и без опыта. кто знает, возможно Пирло думал, что Скудетто уже в кармане и решил нахаляву стать чемпионом Италии и в качестве тренера... не тут то было. Правильно говорят: Быть гениальным игроком еще не означает стать гениальным тренером...