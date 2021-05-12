«Беневенто» выкупит Гайча при одном условии

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12 Мая 2021, 11:24,
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Аргентинский форвард Адольфо Гайч, правами на которого владеет московский ЦСКА, может остаться в «Беневенто» на постоянной основе.
Согласно сведениям Tuttomercatoweb, руководство итальянского клуба выкупит 22-летнего футболиста в том случае, если команда сохранит прописку в элитном дивизионе. Сумма выкупа равняется десяти миллионам евро.
«Беневенто» оформил аренду нападающего в зимнее трансферное окно. В нынешнем сезоне Серии Гайч провел 12 поединков и отметился двумя голами.
По итогам 35 туров чемпионата Италии «Беневенто» занимает 18 место в турнирной таблице.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Беневенто, Адольфо Гайч