Пирло спровоцировал уход Буффона из «Ювентуса»

Стало известно, почему голкипер Джанлуиджи Буффон решил покинуть туринский «Ювентус». Ранее 43-летний футболист анонсировал расставание со «старой синьорой».

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, главной причиной ухода Буффона стали испортившиеся отношения с главным тренером команды Андреа Пирло. Джанлуиджи недоволен количеством игрового времени, которое получает при 41-летнем наставнике.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к итальянскому вратарю со стороны киевского «Динамо» и каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне чемпионата Италии Буффон провел семь матчей, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.