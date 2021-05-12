Пирло спровоцировал уход Буффона из «Ювентуса»

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12 Мая 2021, 11:17,
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Стало известно, почему голкипер Джанлуиджи Буффон решил покинуть туринский «Ювентус». Ранее 43-летний футболист анонсировал расставание со «старой синьорой».
Согласно данным La Gazzetta dello Sport, главной причиной ухода Буффона стали испортившиеся отношения с главным тренером команды Андреа Пирло. Джанлуиджи недоволен количеством игрового времени, которое получает при 41-летнем наставнике.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к итальянскому вратарю со стороны киевского «Динамо» и каталонской «Барселоны».
В текущем сезоне чемпионата Италии Буффон провел семь матчей, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.
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Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
|Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Андреа Пирло