Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Пирло спровоцировал уход Буффона из «Ювентуса»

12 Мая 2021, 11:17,

Стало известно, почему голкипер Джанлуиджи Буффон решил покинуть туринский «Ювентус». Ранее 43-летний футболист анонсировал расставание со «старой синьорой».

Согласно данным La Gazzetta dello Sport, главной причиной ухода Буффона стали испортившиеся отношения с главным тренером команды Андреа Пирло. Джанлуиджи недоволен количеством игрового времени, которое получает при 41-летнем наставнике.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к итальянскому вратарю со стороны киевского «Динамо» и каталонской «Барселоны».

В текущем сезоне чемпионата Италии Буффон провел семь матчей, в трех из которых сохранил ворота в неприкосновенности.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Ювентус, Джанлуиджи Буффон, Андреа Пирло
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