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Локателли готов перейти в «ПСЖ»

12 Мая 2021, 11:06,

Один из ведущих футболистов «Сассуоло» Мануэль Локателли, который пользуется спросом на трансферном рынке, заявил о желании попробовать свои силы в другом чемпионате.

«Я открыт для переезда в другую лигу. Интерес со стороны «ПСЖ»? Я был бы не против выступать за эту команду. «ПСЖ» - один из лучших клубов мира, который базируется в великолепном месте», - приводятся слова полузащитника в «Твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

Срок действия контракта 23-летнего хавбека с «Сассуоло» рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.

 

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: ПСЖ, Мануэль Локателли
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