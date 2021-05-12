Локателли готов перейти в «ПСЖ»

Один из ведущих футболистов «Сассуоло» Мануэль Локателли, который пользуется спросом на трансферном рынке, заявил о желании попробовать свои силы в другом чемпионате.

«Я открыт для переезда в другую лигу. Интерес со стороны «ПСЖ»? Я был бы не против выступать за эту команду. «ПСЖ» - один из лучших клубов мира, который базируется в великолепном месте», - приводятся слова полузащитника в «Твиттере» журналиста Фабрицио Романо.

Срок действия контракта 23-летнего хавбека с «Сассуоло» рассчитан до середины 2023 года. Его трансферная стоимость составляет 35 миллионов евро.