Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Де Дзерби подписал контракт с «Шахтёром»

12 Мая 2021, 08:39,

Донецкий «Шахтёр» уладил все формальности о переходе в команду итальянского специалиста Роберто де Дзерби, ныне занимающего пост наставника «Сассуоло», рапортует Sassuolo News.

Источник информирует, что трудовое соглашение между сторонами уже подписано. Оно будет рассчитано до лета 2023 года с возможностью продления на сезон. В украинском гранде 41-летний специалист будет зарабатывать два миллиона евро в год.

Роберто завершит текущий сезон Серии А в «Сассуоло», после чего прилетит в расположение «горняков».

Напомним, что недавно пост рулевого «Шахтёра» покинул португалец Луиш Каштру. Под его руководством команда провела провальный сезон, не выиграв ни одного трофея.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Шахтёр Донецк, Роберто де Дзерби
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