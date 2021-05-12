Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
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Ибрагимович пропустит остаток сезона

12 Мая 2021, 08:04,

Форвард «Милана» Златан Ибрагимович, получивший повреждение в недавнем поединке против туринского «Ювентуса» (3:0), выбыл до конца текущего сезона. Об этом информирует издание La Gazzetta dello Sport.

Источник сообщает, что 39-летний шведский нападающий больше не сыграет в сезоне-2020/2021 из-за травмы колена. Исходя из этого, футболист пропустит игры против «Торино», «Кальяри» и «Аталанты».

В текущем сезоне чемпионата Италии Ибрагимович принял участие в 19 встречах, отметившись 15 забитыми мячами и двумя голевыми передачами. Его контракт с «россонери» рассчитан до середины 2022 года.

Евро-Футбол.Ру Сергей Гумен
Теги: Златан Ибрагимович
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