Адриано: «После смерти отца моя любовь к футболу больше никогда не была прежней»

Бывший нападающий «Интера» Адриано высказался о смерти отца в 2004 году.

«Я не хочу сейчас об этом много говорить, но после смерти отца моя любовь к футболу больше никогда не была прежней. Он очень любил эту игру, из-за него полюбил её и я. Всё было просто. Когда я играл в футбол, то сражался за свою семью. Когда я забивал, то делал это для своей семьи. Поэтому, когда отца не стало, то всё для меня изменилось. Я был вдали от своей семьи и просто не смог с этим справиться. Я был подавлен, начал много пить, не хотел тренироваться. Всё, о чем я думал – это поскорее бы вернуться домой», - цитирует Адриано Players Tribune.