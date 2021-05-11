​Директору «Фиорентины» задали вопрос о возможном приглашении Гаттузо

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11 Мая 2021, 20:45,
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Джузеппе Якини оставит тренерский мостик «Фиорентины» по завершению нынешнего сезона, о чём он уже успел сообщить общественности. Ситуацию с тренером прокомментировал директор «фиалок» Джо Бароне.
«Завтра команда выйдет на матч против «Кальяри» под руководством Якини. Интересная ли фигура Гаттузо? Посмотрим в конце сезона», - цитирует Бароне Football Italia.
Напомним, Джузеппе Якини был отправлен в отставку осенью, а весной он вернулся к работе с командой, когда Чезаре Пранделли внезапно решил уйти из «Фиорентины».
За «Фиорентину» играет российский нападающий Александр Кокорин.
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Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
|Теги: Фиорентина, Дженнаро Гаттузо, Джо Бароне