​Директору «Фиорентины» задали вопрос о возможном приглашении Гаттузо

Джузеппе Якини оставит тренерский мостик «Фиорентины» по завершению нынешнего сезона, о чём он уже успел сообщить общественности. Ситуацию с тренером прокомментировал директор «фиалок» Джо Бароне.

«Завтра команда выйдет на матч против «Кальяри» под руководством Якини. Интересная ли фигура Гаттузо? Посмотрим в конце сезона», - цитирует Бароне Football Italia.

Напомним, Джузеппе Якини был отправлен в отставку осенью, а весной он вернулся к работе с командой, когда Чезаре Пранделли внезапно решил уйти из «Фиорентины».

За «Фиорентину» играет российский нападающий Александр Кокорин.