​Глава итальянской федерации футбола настроен на диалог с «Ювентусом»

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина накануне заявил о том, что если «Ювентус» останется в Суперлиге, то клуб не сможет зарегистрироваться для участия в следующем чемпионате Италии. Теперь Гравина отметил, что он настроен на диалог.

«Конечно, я общался с Андреа Аньелли. Мой долг – вести диалог и находить решения. Я чувствую, что у нас есть всё, чтобы преодолеть разницу в наших позициях. В настоящее время эти позиции далеки.

Я должен защищать соревнования, а не отдельные клубы. Правила существуют для всех, независимо от экономической мощи клуба и размера их фан-базы», - сказал Гравина ANSA.