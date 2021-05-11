Чемпионат Италии. Серия А 2020-2021
Сделать ставку
﻿
0

​Глава итальянской федерации футбола настроен на диалог с «Ювентусом»

11 Мая 2021, 20:26,

Глава Федерации футбола Италии Габриэле Гравина накануне заявил о том, что если «Ювентус» останется в Суперлиге, то клуб не сможет зарегистрироваться для участия в следующем чемпионате Италии. Теперь Гравина отметил, что он настроен на диалог.

«Конечно, я общался с Андреа Аньелли. Мой долг – вести диалог и находить решения. Я чувствую, что у нас есть всё, чтобы преодолеть разницу в наших позициях. В настоящее время эти позиции далеки.

Я должен защищать соревнования, а не отдельные клубы. Правила существуют для всех, независимо от экономической мощи клуба и размера их фан-базы», - сказал Гравина ANSA.

Евро-Футбол.Ру Алексей Антоненко
Теги: Ювентус, Андреа Аньелли, Габриэле Гравина
★ Добавьте Евро-Футбол в источники



Читайте также на "Евро-футбол.ру":

Комментарии (0)
Написать комментарий Рейтинг комментариев
Новости партнёров:
Обсуждаемые материалы
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
«Челси» полностью переиграл «Реал», обеспечив очередной английский финал в Лиге чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
Гвардиола – да, Неймар – нет: «Манчестер Сити» подвинул «ПСЖ» и впервые вышел в финал Лиги чемпионов
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Спартак» в большинстве с трудом дожал «Химки»
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
«Россонери» пробуют уволить Пирло: «Милан» вынес «Ювентус» в схватке за Лигу чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов
Кошмарная паненка Агуэро и гол в концовке: волевой «Челси» ошарашил «Манчестер Сити» в генеральной репетиции финала Лиги чемпионов


Рейтинг букмекерских контор
1 Бонус: 15000 Обзор Играть
2 Бонус: 10000 Обзор Играть
3 Бонус: 10000 Обзор Играть
4 Бонус: 1000 Обзор Играть
5 Бонус: 15000 Обзор Играть
6 Бонус: 5000 Обзор Играть
7 Бонус: 1000 Обзор Играть
8 Бонус: 10000 Обзор Играть
9 Бонус: 19500 Обзор Играть
10 Бонус: 500 Обзор Играть
Весь рейтинг лучших букмекеров от Евро-футбола